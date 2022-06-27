İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 183 kişi gözaltına alındı

İstanbul Polisi; il genelinde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde 183 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda beş kilogram Eroin maddesi, iki kilo 584 gram Esrar maddesi, bir kilo 180 gram Metamfetamin maddesi, bir kilo 120 gram Marihuana maddesi, 90 gram Kokain maddesi, 152 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 190 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.