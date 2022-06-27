Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 183 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.6.2022 14:40

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 183 kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 183 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; il genelinde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde 183 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda beş kilogram Eroin maddesi, iki kilo 584 gram Esrar maddesi, bir kilo 180 gram Metamfetamin maddesi, bir kilo 120 gram Marihuana maddesi, 90 gram Kokain maddesi, 152 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 190 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Temmuz zammı ile 7 tabloda bütün emekli ve memur maaşları hesaplandı! Fark 2.780 TL'yi aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zam oranı yüzde 40'ın üzerinde geliyor! SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kritik toplantı!
SON DAKİKA | Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Uyarılar peş peşe geliyor: 6 il için kırmızı alarm
SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuzda 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2022? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Jorge Jesus'un antrenman raporu! Yıldız isim sınıfı geçemedi
Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN LİSTESİ: 27 Haziran 2022 Sigaraya zam geldi mi, BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'ın son hali yürek burktu! Oğlu İlker İnanoğlu paylaştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 183 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA