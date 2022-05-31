Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:03

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

AA
İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

29 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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