İstanbul’da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon





KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALADI

Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, Özkan Ö. olduğunu tespit ettiği şahsı takibe aldı. Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde saklandığı belirlenen Özkan Ö.'yü yakalama çalışmaları sürerken, Özkan Ö. geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya üzerinden çocukları E.Ö. ve T.Ö. ile canlı yayında görüşme yaptı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri seyir halindeyken görüşme yapan Özkan Ö.'nün Kemerburgaz-Göktürk yolunda olduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, canlı yayın üzerinden Özkan Ö.'nün yeşillik bir alanda kulübede saklandığını belirledi. Hazırlıklarını tamamlayan polis, Özkan Ö.'yü olayda kullandığı silahla birlikte saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Özkan Ö. hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan ve suçunu itiraf eden Özkan Ö. pişman olduğunu belirtti.