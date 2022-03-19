İstanbul'da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini arttırdı. Beklenen kar İstanbul'un bir çok semtinde farklı yağdı. Kimisinde fırtına ve yoğun şekilde yağarken kimi ilçelerde ise güneş yüzünü gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde kar küreme araçları ile yollar temizlenirken, Taksim Metro girişi ise belediye ekipleri tarafından her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlandı.



ARA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Ana arterlerde bir olumsuzluk yaşanmazken, ara yollar ise adeta buz pistine döndü. Beşiktaş'ta etkili olan kar yağışının ardından Bebek Yokuşu adeta buz pistine döndü. Kar küreme araçları yollarda tuzlama çalışması yaparken, kayan araçlar kaza yapmaktan son anda kurtuldu.





ARAÇ SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Geceden başlayıp sabah saatlerinde de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Fırtına ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yayalarda kar yağışı ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Esenyurt'ta gece boyunca aralıklarla yağan kar ara sokakları buz pistine çevirdi, araçları ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sokaklardan çıkamayan araçlar geri gelip defalarca çıkmayı denedi.

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yol trafiğe kapandı. TEM Otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yapıldı.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının Pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği daha sonra hava sıcaklığının 2 dereceden 8 dereceye kadar yükseleceği kaydedildi.







İSTANBUL'DA YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ, KAZALAR BERABERİNDE GELDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Şişli'de Ayazma Deresi Caddesi'nde, kayan otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu.

Ayrıca, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 06 COF 592 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.