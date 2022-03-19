İstanbul’da etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini arttırdı. Beklenen kar İstanbul'un birçok semtinde farklı yağdı. Kimi ilçelerde fırtına ve yoğun şekilde yağarken kimi ilçelerde ise güneş yüzünü gösterdi.