İstanbul’da ev sahibi ile kiracı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Ev sahibinin oğlu ile kiracısı arasındaki kavga geçtiğimiz çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kiracı Serkan K., ile ev sahibinin oğlu Kerem G. arasında kira tartışması yaşandı.
Serkan K. caddede yürüdüğü sırada Kerem G., tartıştığı kiracısını bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Serkan K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerindeki güvenlik kameralarını ve kaçış güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek Kerem G.'nin yolda yürüyen kiracıya saldırarak bıçakladığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından Kerem G. gözaltına alınırken, Serkan K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.