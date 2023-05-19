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Giriş Tarihi: 19.5.2023 22:24 Son Güncelleme: 19.5.2023 22:26

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İstanbul Sarıyer’de ev sahibi ile kiracı arasındaki, kira tartışmasında kan aktı. Ev sahibinin oğlu Kerem G. ile kiracı Serkan K. arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kerem G., kiracılarını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da ev sahibi ile kiracı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Ev sahibinin oğlu ile kiracısı arasındaki kavga geçtiğimiz çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kiracı Serkan K., ile ev sahibinin oğlu Kerem G. arasında kira tartışması yaşandı.

Serkan K. caddede yürüdüğü sırada Kerem G., tartıştığı kiracısını bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Serkan K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerindeki güvenlik kameralarını ve kaçış güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek Kerem G.'nin yolda yürüyen kiracıya saldırarak bıçakladığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından Kerem G. gözaltına alınırken, Serkan K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul'da ev sahibi ile kiracı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
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