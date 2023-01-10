İstanbul’da evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi Gültekin Sokak'ta oturan Nilay Adana, geçen cumartesi günü saat 19.00 sıralarında dışarı çıkarken içeriden üzerinde anahtar bulunan kapıyı çekip gitti.
Dönünce eve giremeyen ve bir yakınının evinde kalan Adana, 5 yıl önce sokakta yavru olarak bulduğu ve sahiplendiği 'Şımarık' ismini verdiği kedisi için endişelenmeye başladı. Pazar günü anahtarcı bulamayan Nilay Adana, itfaiyeden yardım istedi.
Gelen ekip merdiveni ikinci kattaki evin balkonuna uzattı. İtfaiye erlerinden biri kapıyı açıp içeri girerken, sahibi kapının açılması ile endişe ettiği 'Kızım' dediği 'Şımarık' isimli kedisine sarıldı. Nilay Adana, "Anahtarı kapının üzerinde unutarak kapıyı çektim. Yaklaşık 24 saat içeride tek başına kalan çocuğum ne halde bilemiyorum. Acıkmıştır şimdi. Onun için korkuyordum" dedi. Adana, itfaiye erlerine teşekkür etti.