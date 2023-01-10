İstanbul’da evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Gelen ekip merdiveni ikinci kattaki evin balkonuna uzattı. İtfaiye erlerinden biri kapıyı açıp içeri girerken, sahibi kapının açılması ile endişe ettiği 'Kızım' dediği 'Şımarık' isimli kedisine sarıldı. Nilay Adana, "Anahtarı kapının üzerinde unutarak kapıyı çektim. Yaklaşık 24 saat içeride tek başına kalan çocuğum ne halde bilemiyorum. Acıkmıştır şimdi. Onun için korkuyordum" dedi. Adana, itfaiye erlerine teşekkür etti.