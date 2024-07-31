Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.7.2024 16:46

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı

İstanbul'da, eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı.

AA
İstanbul’da eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, örgüt içinde faaliyet yürüten ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan İlyas A'nın (43) Sultanbeyli'deki bir adreste olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelinin 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırı sonrasında öldürülen terör örgütü üyelerinin intikamını almak için kamu kurum ve kuruluşları ile emniyet ve güvenlik birimlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA