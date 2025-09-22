İstanbul’da faciadan dönüldü: Yokuştan çıkmaya çalışan traktör devrildi

İstanbul Pendik'te yokuş yukarı çıkmaya çalışan traktör yüklü kamyon, yokuşun ortasında geriye doğru kaymaya başladı. Önce bir otomobile ardından cadde üzerindeki bir gecekonduya ve sonrasında başka bir otomobile çarpan kamyon güçlükle durdu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza, İstanbul Pendik Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde meydana geldi. Niyazi Yüzügüleç idaresindeki üzerinde traktör yüklü kamyon, yokuş yukarı çıkmaya çalışırken geriye doğru kaymaya başladı. Sürücüsü tarafından durdurulamayan kamyon önce park halindeki otomobile ardından cadde üzerinde bulunan bir gecekonduya çarptı. Duramayan kamyon, otomobile çarptıktan sonra devrildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Faciadan dönülen kazada kamyon sürücüsü Niyazi Yüzügüleç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis, caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de kamyonda ve çarptığı araç ile gecekonduda inceleme yaptı. Kaza nedeniyle 2 otomobil ve gecekondu büyük hasar gördü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.