İstanbul’da fahiş fiyat stokçuluk ve etiket denetiminde milyonluk ceza kesildi

İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ilk 9 ayda fahiş fiyat, stokçuluk ve yanlış etiket denetimlerinin sonuçları açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimi: 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 321 milyon 326 bin 838 TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığımıza bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün ilimizde toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, ilimizde 2025'in ilk 9 ayında fiyat etiketleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları başta olmak üzere toptan ve perakende satış yapan işletmelerine yapılan denetimlerde toplam: 58.284 işletme denetlendi, Bu denetimlerde 7.131.056 ürün incelendi, Denetlenen ürünlerden 101.493'ünde aykırılık tespit edilirken, Toplam 321.326.838 TL idari para cezası uygulandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadelemize kararlı bir şekilde devam edeceğiz" denildi.