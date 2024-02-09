İstanbul’da feci olay! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti

Feci olay dün akşam saatlerinde yaşandı. İstanbul Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüse müdahale ettiği sırada karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı.

Metrobüsün çarpmasıyla yaralanan metrobüs şoförü hayatını kaybetti | Video

Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beylikdüzü Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.