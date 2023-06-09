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Giriş Tarihi: 9.6.2023 09:47

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da polis ekipleri terör örgütü FETÖ'ye operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullandığı belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

DHA
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik harekete geçti. Yaptıkları çalışmalarda aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı, Bankasya hesabı, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arama kaydı bulunan 19 şüphelinin kimliklerini belirledi. İncelemelerini tamamlayan ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire ile kamudan ihraç hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı ele geçirdi. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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