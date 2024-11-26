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Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:24 Son Güncelleme: 26.11.2024 09:52

İstanbul’da FETÖ operasyonu… Kurucularından birinin oğlu yakalandı

FETÖ’nün kurucularından olduğu ifade edilen Naci Tosun’un oğlu İstanbul’da gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da FETÖ operasyonu… Kurucularından birinin oğlu yakalandı

İstanbul'da FETÖ'ye operasyon yapıldı. Hakkında; FETÖ'ye ait evlerde "Ev Abisi, Lise Talebe Mesulü" olduğu ve söz konusu evlerde "Salih ve Hakan" kod isimlerini kullandığı şeklinde beş itirafçı beyanı bulunan, Örgütün Tepe Yönetim kadrosunda bulunan kişiler ile telefon irtibatı olan, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğü'nde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı bulunan Seyfullah Tosun, Kadıköy'de gözaltına alındı. Aktif Avukat olarak çalıştığı ifade edilen, Kaynak Holding Yöneticisi olan FETÖ'nün kurucularından Naci Tosun'un oğlu olduğu vurgulanan Seyfullah Tosun'un tutuklandığı belirtildi.

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İstanbul’da FETÖ operasyonu… Kurucularından birinin oğlu yakalandı
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