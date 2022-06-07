İstanbul’da filmleri aratmayan kaçırma! İranlı iş adamının kabus dolu 4 günü

İstanbul'la turistik amaçlarla gelen İranlı iş adamı Ali Sourtıjızarrını, akrabasının doğum günü partisinden çıktıktan sonra adeta kabusu yaşadı. Olay 24 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. İran'da zengin bir ailenin çocuğu olan 39 yaşındaki iş adamı Ali Sourtıjızarrını, İstanbul'da kiraladığı evinde ikamet ettiği sırada akrabası olan bir kadının doğum günü partisine davet edildi. Ali Sourtıjızarrını, gece yarısı evinden çıkarak Beşiktaş'ta bulun lüks bir gece kulübüne gitti.
2 ARAÇLA KONTROLLÜ TAKİP YAPTILAR
Kulüpte sabaha kadar eğlenen kalabalık grup bir süre sonra taksilerle evlerine dağılmaya karar verdi. Bu sırada daha önceden alacak verecek meselesinden dolayı Ali Sourtıjızarrını'a husumet besleyen İranlı bir grup genç adamı evinden çıktığından beridir iki araçla birlikte takip ediyordu. Ali Sourtıjızarrını arkadaşlarını gönderdikten sonra 3 arkadaşıyla birlikte taksiye binerek ikametine doğru hareket etmeye başladılar.
TAKSİNİN ÖNÜNÜ KESİP İŞ ADAMINI KAÇIRDILAR
Beşiktaş'ta ilerleyen taksi bir süre sonra başka bir araç tarafından durduruldu. Bu sırada taksinin arkasına da başka bir araç yaklaştı. Araçlardan inen 7 kişi ellerinde bulunan silahlarla Ali Sourtıjızarrını ve arkadaşlarını indirerek kendi araçlarına bindirdi. Korkuya kapılan iş adamı ve arkadaşları götürüldükleri evde hapsedildi.
1 MİLYON FİDYE İSTEDİLER
Ertesi gün kaçıran kişiler Ali Sourtıjızarrını'nın yanına gelerek canını kurtarması karşılığında 1 milyon lira vermesi gerektiğini söyleyerek ayağının yakınına bir el ateş ettiler. Korkuya kapılan iş adamı parayı vereceğini kabul ederek İran'da bulunan ailesinden kendisine para göndermesini istedi. Aile önce 10 bin lira ardından da parçalar halinde yaklaşık 500 bin lira para gönderdi.
AİLE KAÇIRILMA OLAYINI İRAN POLİSİNE HABER VERDİ
Para bir süre sonra gelmemeye başlayınca iş adamını rehin alan kişiler Ali Sourtıjızarrını'ın ailesini arayarak çocuklarını kaçırdığını para vermesikleri takdirde kendisini öldüreceklerini söyledi. Telaşa kapılan aile durumu İran polisine bildirdi. İran polisinin kaçırılma olayını öğrendiğini duyan 7 kişi genç adamın ailesini arayarak tehditler savurmaya başladı.
MEKANDA SİLAH ZORUYLA SAMİMİ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Bu sırada Ali Sourtıjızarrını yanına alan saldırganlar lüks mekanlara giderek genç adamın kaçırılmadığına inandırmak için samimi fotoğraflar çektirip sosyal medyada paylaşmaya başladı. İran polisi genç iş adamını görüntülü aradığında silah zoruyla kaçırılmadığını, transfer edilen paraları kendi isteğiyle attığını söylettirdiler.
BALKONDAN KAÇTI CANINI KURTARDI
Yaklaşık 2 milyona yakın para veren Ali Sourtıjızarrını, bir fırsatını bulup kafeterayadan kaçtı. Arkadaşının evine sığınan genç adam peşinden gelenlere yakalanmamak için balkondan atlayarak canını kurtardı. Polise sığınan İranlı iş adamı 7 kişiden şikayetçi oldu. Polisin operasyonu sonrası yakayı ele veren 7 saldırgan verdikleri ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.