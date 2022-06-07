İstanbul’da filmleri aratmayan kaçırma! İranlı iş adamının kabus dolu 4 günü

İstanbul'la turistik amaçlarla gelen İranlı iş adamı Ali Sourtıjızarrını, akrabasının doğum günü partisinden çıktıktan sonra adeta kabusu yaşadı. Olay 24 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. İran'da zengin bir ailenin çocuğu olan 39 yaşındaki iş adamı Ali Sourtıjızarrını, İstanbul'da kiraladığı evinde ikamet ettiği sırada akrabası olan bir kadının doğum günü partisine davet edildi. Ali Sourtıjızarrını, gece yarısı evinden çıkarak Beşiktaş'ta bulun lüks bir gece kulübüne gitti.

2 ARAÇLA KONTROLLÜ TAKİP YAPTILAR

Kulüpte sabaha kadar eğlenen kalabalık grup bir süre sonra taksilerle evlerine dağılmaya karar verdi. Bu sırada daha önceden alacak verecek meselesinden dolayı Ali Sourtıjızarrını'a husumet besleyen İranlı bir grup genç adamı evinden çıktığından beridir iki araçla birlikte takip ediyordu. Ali Sourtıjızarrını arkadaşlarını gönderdikten sonra 3 arkadaşıyla birlikte taksiye binerek ikametine doğru hareket etmeye başladılar.