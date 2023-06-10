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Giriş Tarihi: 10.6.2023 20:02 Son Güncelleme: 10.6.2023 20:10

İstanbul'da final coşkusu! Olimpiyat Stadı’na akın ettiler

İstanbul'da Manchester City ile Inter takımlarının arasında saat 22.00’de oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için binlerce taraftar Atatürk Olimpiyat Stadı’na akın etti.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da final coşkusu! Olimpiyat Stadı’na akın ettiler

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter futbol takımları arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahipliği yapan İstanbul, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin afişleriyle özel olarak süslendi.

2022-2023 Sezonu'nun şampiyonunun belirleneceği maça binlerce taraftar ve yabancı turist adeta akın etti. Takımların taraftarlarına 20'şer bin olmak üzere toplamda 40 bin, protokol için ise 11 bin bilet ayrıldı.

Taraftarlar kapıların açılmasıyla birlikte stada giriş yaptı. Inter taraftarları maça saatler kala tribünleri doldurdu. Final için ülkemize gelen taraftarların bagajları için özel alanlar oluşturuldu. Stat ve çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyeti 15 bin 850 personeliyle Devler Ligi mesaisi yaptı.

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İstanbul'da final coşkusu! Olimpiyat Stadı’na akın ettiler
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