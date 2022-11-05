İstanbul’da firari maymun veteriner hekimi ısırıp tekrar kaçtı

Büyükçekmece'de yaşadığı evden kaçan Çaki adlı maymunu sokaklarda görenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok mahallede görülen maymun çevre sakinlerini peşine taktı. Maymun belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldüğü ancak, veteriner hekimi ısırarak yeniden kaçtığı öğrenildi. Büyükçekmece'de gündem olan maymunun, sokaklarda dolaşırken yabancı uyruklu bir çocuğu da ısırdığı belirlendi.