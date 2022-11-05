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Giriş Tarihi: 5.11.2022 13:20

İstanbul’da firari maymun veteriner hekimi ısırıp tekrar kaçtı

İstanbul Büyükçekmece’de yaşadığı evden kaçan Çaki isimli maymun belediye ekipleri tarafından yakalandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da firari maymun veteriner hekimi ısırıp tekrar kaçtı

Yakalandıktan sonra Barınağa götürülen Çaki isimli maymun veteriner hekimin elini ısırarak tekrar kaçıp Büyükçekmece sokaklarında gözden kayboldu. Büyükçekmece'de çaki korkusu başladı.

Büyükçekmece'de yaşadığı evden kaçan Çaki adlı maymunu sokaklarda görenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok mahallede görülen maymun çevre sakinlerini peşine taktı. Maymun belediye ekipleri tarafından yakalanıp barınağa götürüldüğü ancak, veteriner hekimi ısırarak yeniden kaçtığı öğrenildi. Büyükçekmece'de gündem olan maymunun, sokaklarda dolaşırken yabancı uyruklu bir çocuğu da ısırdığı belirlendi.

Çaki'yi İranlı bir işadamının evinde belgeli halde beslediğini belirten mahalleli Çaki'yi evlatları gibi sevdiklerini ve beslediklerini yakalanması için büyük gayret sarfettiklerini söylediler.

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İstanbul’da firari maymun veteriner hekimi ısırıp tekrar kaçtı
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