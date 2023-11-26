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Giriş Tarihi: 26.11.2023 10:45 Son Güncelleme: 26.11.2023 11:06

İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu... Fatih’te duvar çöktü

İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına sebebiyle Pendik’te ve Kâğıthane’de çatılar uçtu. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda çatısı uçan binalarda ve çatıların üzerine devrildiği bazı araçlarda hasar oluştu. Kadıköy Bostancı’da ağaç bir binanın üzerine devrilirken Fatih’te de 3 katlı binanın duvarı çöktü. İki otomobil göçük altında kaldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu... Fatih’te duvar çöktü

İstanbul'da gece boyunca fırtına etkili oldu. Fırtına sebebiyle denizlerde su seviyesi yükseldi. Silivri'de balıkçılara ait tenteleri yıkıldı. Pendik ve Kâğıthane'de binaların çatısı uçtu. Silivri'de sabahın erken saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Denizde metrelerce yükselen dalgaların ardından sahildeki iş yerlerini su bastı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Hasar gören balıkçı tekneleri kıyıya çekildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı, masa ve sandalyeler devrildi. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

KÂĞITHANE VE PENDİK'TE ÇATILATR UÇTU

Şiddetini artıran fırtınada Kâğıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu. Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Kadıköy Bostancı İlke Sokak'ta kökünden sökülen ağaç, 3 katlı binanın duvarına devrildi. Binanın boş olduğu öğrenilirken sokağın boş olması olası bir faciayı önledi. Binada ufak çaplı hasar oluştu.

DUVAR ÇÖKTÜ OTOMOBİLLER ALTINDA KALDI

Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı eski boş binanın duvarı park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Binanın yan duvarı tamamen çökerken duvarın altında kalan iki otomobil kullanılmaz hale geldi.

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İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu... Fatih’te duvar çöktü
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