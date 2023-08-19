İstanbul’da fırtına çınar ağacını kökünden söktü! Vatandaşlar kıl payı kurtuldu

Olay, bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bir kafeteryanın önündeki kaldırımda bulunan Çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağacın, yoldan geçen vatandaşların üzerine düşmesine ise bitişiğindeki başka bir ağaç engel oldu.