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Giriş Tarihi: 9.5.2023 10:19

İstanbul'da fuhuş baskını: 8 gözaltı

İstanbul'da fuhuş yaptırtan ve fuhuşa yer temin eden şebekeye operasyon düzenlendi. 11 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 6'sı kadan 8 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan evlerde çok sayıda cep telefonu ile bir ruhsatsız silah ile 352 mermi ele geçirildi.

DHA
İstanbul’da fuhuş baskını: 8 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz hafta daha önceden belirlenen 11 adrese saat 06.00'da baskın yapıldı. Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye'de bulunan adreslere yapılan baskınlarda fuhuş şebekesinin yönetici kadrosunda bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlar 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı.

353 MERMİ BULUNDU
Polis baskın yaptığı evlerde yaptığı aramada 13 cep telefonu, 14 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 ruhsatsız ve seri numaraları bulunmayan tabanca ile 352 mermi ele geçirdi. Gayrettepe'deki Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bıraklıdı.

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İstanbul'da fuhuş baskını: 8 gözaltı
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