İstanbul’da fuhuş operasyonu: 3’ü kadın 4 şüpheli yakalandı!

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen fuhuş yaptırdıkları belirlenen 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Savcılık talimatıyla 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Beylikdüzü, Esenyurt ilçelerinde belirlenen 4 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.