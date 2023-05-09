İstanbul genelinde fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği görevlilerince suça karışan 2 erkek 6 kadın şahıs olmak üzere toplamda 8 şüphelinin yakalanmasına ve mağdur bayanların kurtarılmasına yönelik operasyon yapıldı.
Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplamda 11 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın mağdur kurtarıldı.
İstanbul'da fuhuş operasyonu 8 kişi gözaltına alındı | Video
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 13 adet telefon, 14 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet tabanca, 152 adet 9mm fişek, 200 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet kira sözleşmesine el konuldu. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Amirliğine getirildi.