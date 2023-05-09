Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplamda 11 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın mağdur kurtarıldı.



İstanbul'da fuhuş operasyonu 8 kişi gözaltına alındı | Video