İstanbul’da gecekondu yandı: 1 ölü

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları aramalarda gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan Eyüp Ardıç'ın cesedini buldu. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin ardından Ardıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, çıkan yangında hayatını kaybeden Ardıç ile ilgili inceleme başlattı.