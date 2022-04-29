İstanbul’da gizemli geçit: Erkek kuaförü bakın nereye çıktı!

Şüphelilerin ifadesinin ardından göçmenlere gizli daireyi kiraya veren A.G.'ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan toplamda 18.018 lira cezai işlem uygulayarak serbest bırakıldı. Afganistan uyruklu 4 göçmen ile iş yeri sorumlusu M.H.A. isimli Suriye uyruklu şüpheli ise ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.