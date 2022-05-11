İstanbul’da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde asayiş uygulaması yaptı. Umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 61'i Suriye, 107'si Afganistan 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 441 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. 1 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılan denetimlerde iki bin 519'u Afganistan, 880'i Pakistan ve iki bin 569'u diğer ülkelerden olmak üzere toplamda beş bin 968 düzensiz kaçak göçmenin yakalanarak muhafaza altına alındığı belirtildi. Yakalanan ve İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderilen düzensiz kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.