Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 11.5.2022 13:20 Son Güncelleme: 11.5.2022 13:23

İstanbul'da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da son 10 günde iki bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve iki bin 569’u diğer ülkelerden olmak üzere toplamda beş bin 968 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde asayiş uygulaması yaptı. Umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde 61'i Suriye, 107'si Afganistan 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 441 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. 1 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılan denetimlerde iki bin 519'u Afganistan, 880'i Pakistan ve iki bin 569'u diğer ülkelerden olmak üzere toplamda beş bin 968 düzensiz kaçak göçmenin yakalanarak muhafaza altına alındığı belirtildi. Yakalanan ve İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderilen düzensiz kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

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İstanbul'da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı
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