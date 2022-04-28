İstanbul’da günlük kiralık ev denetimi

Polisin kontrolleri sırasında kalanların kimlik bildiriminde bulunmayan 13 işletmeye 147 bin 305 lira, kimlik bildirim sistemine kaydolmayan 8 işletmeye 160 bin 716 lira, çalışan bildirimi yapmayan 2 işletmeye 2 bin 324 lira olmak üzere toplam 310 bin 363 lira para cezası kesildi.