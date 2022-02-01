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Giriş Tarihi: 1.2.2022 16:36 Son Güncelleme: 1.2.2022 16:37

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti: Şoför tutuklandı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti: Şoför tutuklandı

Yürekleri yakan olay İstanbul Güngören'de yaşandı... İki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan Nihal Akbaş'a hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, anne Akbaş kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü S.E.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feci kaza, saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi. Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PİŞMANIM, KORKTUM VE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli S.E.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkemedeki ifadesinde "Hareket halindeyken sol şeridin boşaldığını gördüm. Aracımla hareket ederken insanlara çarptığımı görmedim. Sola döneceğim esnada sinyal vermemiştim, ancak aynamı kontrol etmiştim. Olay sebebiyle pişmanım. Kaza sonrası araçtan inince, maktulü aracın altında görmem üzerine korktum ve olay yerinden uzaklaştım. Daha sonra patronumu arayarak, olaydan bahsettim" diyerek serbest bırakılması talebinde bulundu.

"MÜVEKKİLİM SURİYE VATANDAŞI OLDUĞU İÇİN KORKMUŞTUR"

Şüpheli S.E.H.'nin avukatı ise müvekkilinin 18 yaşından beri kamyon ve tır kullandığını, tecrübeli olduğunu belirterek "Müvekkilimin olay yerini terk etmesinin sebebi kendisinin Suriye vatandaşı olması ile çevrede bulunan vatandaşlar tarafından baskı görme korkusudur. İş yerine gider gitmez polise haber vermiştir" şeklinde beyanda bulundu.

TUTUKLANDI

Şüpheli hakimlikteki ifadesinin ardından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti: Şoför tutuklandı
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