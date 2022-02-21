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Giriş Tarihi: 21.2.2022 19:59 Son Güncelleme: 21.2.2022 20:27

İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 60’a yükseldiği yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da yine trafik yoğunluğu araç sürücülerini bunalttı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan trafik yoğunluğu haftanın ilk işgününde sabah saatleri ile iş dönüşü akşam saatlerinde kendini hissettirdi.


Trafik yoğunluğu nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyretti. Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ankara istikametinde Sultanbeyli bölgesi, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu gözlendi. Akşam saat 18.00 dan itibaren
D-100 kara yolunda her iki istikamette de Maltepe, Pendik ve Tuzla bölgelerinde trafik yavaş ilerledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de sabah saatlerinde Avrupa Yakası ve akşam saatlerinde ise Anadolu yakasında yönünde trafik arttı. Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Trafik verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 55 akşam saat 18.00'dan itibaren yüzde 60 olarak ölçüldü.

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İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı
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