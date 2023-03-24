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Giriş Tarihi: 24.3.2023 18:55

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafik yoğunluğu oluştu. Cep Trafik haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu saat 18.40 itibarıyla yüzde 78 olarak ölçüldü.

AA
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zincirlikuyu ile Küçükçekmece arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Hadımköy Yolu Caddesi ile Basın Ekspres Caddesi'nde de çift yönlü trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolunda ise trafik akıcı seyrediyor.

Avrasya Tüneli'nden Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Köprüsü'nde ise Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Göztepe civarından başlayan trafik yoğunluğu, çift yönlü olarak Kartal'a kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu Kozyatağı civarından başlayan yoğunluk ise Ataşehir ve Sultanbeyli'ye kadar sürüyor. Örnek Mahallesi'nden Ümraniye yönüne ulaşım, yol bakım çalışması nedeniyle tek yönlü sağlanıyor.

Öte yandan, işlerinden çıkarak evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritasına göre, kentte trafik yoğunluğu saat 18.40 itibarıyla yüzde 78 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu
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