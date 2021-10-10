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Giriş Tarihi: 10.10.2021 17:26

İstanbul’da haftasonu nikah yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkarıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da haftasonu nikah yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkarıyor

İstanbul’da nikah salonlarında artan kalabalık görüntüsü koronavirüsle mücadelede eski günlere dönmenin sinyallerini veriyor. Alınan tedbirlere rağmen insanların bir arada yoğunlaşması koronavirüs vaka sayısının artma tehlikesini gözler önüne serdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında maviye dönülmesine rağmen insanların maske ve mesafe kurallarına uymamaları ve bir araya toplanmaları gelecek için endişe verici sonuçları yaratacağı kaygısı yarattı. Haftasonları nikah salonlarında veya düğünlerde insanların maske ve mesafeye dikkat etmeyip kalabalık ortamlarda bulunmaları koronavirüs vakalarının her geçen gün artmasına ve sayıların düşmemesine neden oluyor.


Nikah salonlarına belli bir kapasitede davetli alınmasına rağmen nikah salonlarının girişlerinde törene girenlerin yoğunluk oluşturması ve maske mesafeye dikkat etmemesi koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyulmamasını gözler önüne seriyor. Uzmanlar kalabalık ortamlarda bulunulmaması hususunda uyarılarda bulunurken insanların iç içe girerek koronavirüse davetiye çıkarmaları tehlike sinyalleri veriyor.

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İstanbul’da haftasonu nikah yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkarıyor
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