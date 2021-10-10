İstanbul’da haftasonu nikah yoğunluğu koronavirüse davetiye çıkarıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında maviye dönülmesine rağmen insanların maske ve mesafe kurallarına uymamaları ve bir araya toplanmaları gelecek için endişe verici sonuçları yaratacağı kaygısı yarattı. Haftasonları nikah salonlarında veya düğünlerde insanların maske ve mesafeye dikkat etmeyip kalabalık ortamlarda bulunmaları koronavirüs vakalarının her geçen gün artmasına ve sayıların düşmemesine neden oluyor.



Nikah salonlarına belli bir kapasitede davetli alınmasına rağmen nikah salonlarının girişlerinde törene girenlerin yoğunluk oluşturması ve maske mesafeye dikkat etmemesi koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlere uyulmamasını gözler önüne seriyor. Uzmanlar kalabalık ortamlarda bulunulmaması hususunda uyarılarda bulunurken insanların iç içe girerek koronavirüse davetiye çıkarmaları tehlike sinyalleri veriyor.