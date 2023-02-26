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Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:54

İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 firari hükümlü yakalandı.

DHA
İstanbul’da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, 24 Şubat Cuma günü yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan firari 46 hükümlü gözaltına alındı.

70 ADRESE BASKIN YAPILDI

Tespit edilen 70 adrese yapılan baskınlarda, gözaltına alınan hükümlülerden Ebru B.'nin 'Hırsızlık' suçundan 39 yıl 6 ay, Kazım Ö.'nün 'Dolandırıcılık' suçundan 20 yıl, Caner Y.'nin ise 'Hırsızlık' suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezaları olduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler polis merkezlerinde yapılan işlemlerinin ardından cezaevlerine gönderildi.

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İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 firari hükümlü yakalandı
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