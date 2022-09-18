İstanbul’da hareketli anlar: Lüks otomobil kaçakçılarına operasyon!

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye otomobil getirterek sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, (3) ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye'ye getirttikleri otomobillerin şase numaralarını Türkiye'de bulunan ve kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş otomobillerin şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti.