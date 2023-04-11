İstanbul’da hareketli anlar: Vatandaşlar kapkaççıyı böyle yakaladı!

Bu sırada oradan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da olaya müdahale etti. Telefonunun çalındığını iddia eden ve yere yatırılan şüphelinin bulunduğu yere gelen kadın güçlükle sakinleştirildi. Şüphelinin üzerine yürüyen kadın, "Nerede o. Bu kapkaççı değil mi. Telefonumu ver" diyerek bağırdı. Kadın, olay yerindekiler tarafından sakinleştirildi. Şüpheli ise daha sonra polis merkezinde görevli ekiplere teslim edildi.

Çevrede esnaflık yapan Hadi Anar, "Ben kendime yemek almaya gitmiştim. Geldiğimde adamı buraya yatırmışlardı. Etrafında polis de vardı. Telefon çaldığını söylüyorlardı. Kadın da bağırdı ona, daha sonra polis aldı götürdü" dedi.