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Giriş Tarihi: 5.10.2022 19:15 Son Güncelleme: 5.10.2022 19:20

İstanbul'da harfiyat kamyonu can aldı

İstanbul Silivri'de sabah saatlerinde hafriyat kamyonu yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Şaduman’a çarpıp hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon şoförü N.G. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da harfiyat kamyonu can aldı

Kaza Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Şaduman'a, hafriyat kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Yasemin Şaduman ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonunun şoförü N.G olay yerinden kaçtı. 45 yaşındaki Yasemin Şaduman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan N.G. ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te yakalandı. Emniyete götürülen N.G.'nin, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kaydının olduğu öğrenildi. N.G. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da harfiyat kamyonu can aldı
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