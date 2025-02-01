İstanbul’da hava kirliliği alarmı

Dünya'da ve Türkiye'de hızla önlem alınması gereken konuların başında gelen hava kirliliği, son günlerde İstanbul'da sisli ve puslu havanın hakim olmasıyla tekrar gündeme geldi.Kentteki hava kirliliği, Bakanlık ve İBB'nin ilgili birimleri tarafından anlık takip edilebiliyor. Buna göre İstanbul'da hava kirliliği en yüksek Göztepe'de kaydedilirken, en düşük kirlilik oranı Sultangazi'de ölçüldü.İlçe bazında ilk üçte Sultangazi 1-23 (İyi-Yeşil), Beylikdüzü-23 (İyi-Yeşil) ve Avcılar-40 (İyi-Yeşil) yer alırken; Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-109-(Hassas-Turuncu), Sancaktepe (Kentsel)-143 (Hassas- Turuncu), Kadıköy (D-100 Trafik)-187 (Sağlıksız-Kırmızı) son üçte sıralandı.