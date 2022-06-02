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Giriş Tarihi: 2.6.2022 13:29

İstanbul'da 'Hayali İhracat' operasyonu! Gümrük Memuru da gözaltında...

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da ’Hayali İhracat’ operasyonu! Gümrük Memuru da gözaltında...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; “Hayali İhracat” ile kamuyu 400 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 1’i Gümrük Memuru olmak üzere toplam 12 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Hayali İhracat" yaparak kamuyu 750 milyon lira zarara uğratan 32 kişiye 13 Aralık 2021 tarihinde operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 32 şüpheli de tutuklanmıştı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli olarak Gaziantep, Kocaeli, Edirne, Kırklareli'de "İkinci Dalga Hayali İhracat" operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerle aynı suçlara karıştıkları ve kamuyu 400 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 1'i Gümrük Memuru olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da 'Hayali İhracat' operasyonu! Gümrük Memuru da gözaltında...
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