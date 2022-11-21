İstanbul’da ’Hayvan Kaçakçılığı’ operasyonu: Doldurulmuş Flamingo, Timsah ve Kızıl Akbaba…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerine "Hayvan Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi.
Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri'nin ortak araştırmaları ve çalışmaları sonucunda düzenlendi.
Söz konusu adreste bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 18 adet Flamingo, Kınalı Keklik, Beyaz Gelincik, Timsah, Vervet Maymunu, Dağ Keçisi, Kızıl Geyik, Sansar, Kızıl Akbaba, Tavus Kuşu Tahniti, 343 adet Aslan, Timsah, Leopar, Zebra, Boz Ayı, Tilki, Rakun, Ceylan, Kızıl Geyik, Kurt, Vaşak, Yaban Koyunu Postu, 175 adet Vaşak ve Rakun Kuyruğu, 28 adet Piton Yılanı derisinden yapılan çanta, 20 adet Domuz Dişi ve 90 adet farklı hayvan türlerine ait süs eşyası ele geçirildi.