İstanbul’da ’Hayvan Kaçakçılığı’ operasyonu: Doldurulmuş Flamingo, Timsah ve Kızıl Akbaba…

Söz konusu adreste bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 18 adet Flamingo, Kınalı Keklik, Beyaz Gelincik, Timsah, Vervet Maymunu, Dağ Keçisi, Kızıl Geyik, Sansar, Kızıl Akbaba, Tavus Kuşu Tahniti, 343 adet Aslan, Timsah, Leopar, Zebra, Boz Ayı, Tilki, Rakun, Ceylan, Kızıl Geyik, Kurt, Vaşak, Yaban Koyunu Postu, 175 adet Vaşak ve Rakun Kuyruğu, 28 adet Piton Yılanı derisinden yapılan çanta, 20 adet Domuz Dişi ve 90 adet farklı hayvan türlerine ait süs eşyası ele geçirildi.