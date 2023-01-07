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Giriş Tarihi: 7.1.2023 20:57 Son Güncelleme: 7.1.2023 20:57

İstanbul'da helikopter destekli “Huzur” uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli “Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

İHA
İstanbul’da helikopter destekli “Huzur” uygulaması

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar narkotik köpeği ile didik didik aranırken polis ekipleri üst araması yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verdi.

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İstanbul'da helikopter destekli “Huzur” uygulaması
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