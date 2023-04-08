İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde asayiş ve güvenin sağlanması için Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Bu yıl 13'üncüsü yapılan uygulamada, birçok noktada emniyet güçleri hazır bulundu. Uygulamanın gerçekleştiği yerlerden biri olan Taksim'de de yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı.