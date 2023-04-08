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Giriş Tarihi: 8.4.2023 17:43

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul'da asayiş ve güvenin sağlanması için helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Taksim’deki uygulama noktasında bir kişiye 8 bin TL ceza kesildi.

İHA
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde asayiş ve güvenin sağlanması için Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Bu yıl 13'üncüsü yapılan uygulamada, birçok noktada emniyet güçleri hazır bulundu. Uygulamanın gerçekleştiği yerlerden biri olan Taksim'de de yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı.



MOTOSİKLETLİYE CEZA KESİLDİ

Uygulamaya takılan bir motosikletlinin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Bunun üzerine bu kişiye 8 bin TL, motosiklet sahibine de 8 TL olmak üzere toplam 16 TL ceza kesildi.

Kent genelinde uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
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