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Giriş Tarihi: 4.8.2023 22:33

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi

İHA
İstanbul’da helikopter destekli ’Huzur’ uygulaması

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Şüpheli kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar narkotik köpeği ile didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri ise denetime havadan destek verdi.

Fatih'te de gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan 8 araca toplamda 5 bin 33 lira ceza kesilirken, 2 düzensiz göçmen ve aranan 1 şahıs yakalandı.

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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur' uygulaması
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