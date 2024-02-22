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Giriş Tarihi: 22.2.2024 22:00

İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması"

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

AA
İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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İstanbul'da helikopter destekli "huzur uygulaması"
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