İstanbul’da huzur denetimi: 645 kişi yakalandı

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı. Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.

Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında araçlar aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

157 BİN KİŞİYE GBT YAPILDI

Bin 830 personelin katılımı ile 21.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik uygulamada 157 bin 317 Şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Çeşitli Suçlardan Aranan 645 Şahıs ile yoklama kaçağı 403 kişi yakalandı. Ayrıca denetimler sırasında 6 kilo 893 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

14 ARAÇ MEN EDİLDİ

Uygulama kapsamında trafikte yapılan denetimlerde binlerce araç tek tek kontrol edildi eksikleri olan 14 araç trafikten men edildi. 140 bin 179 lira para cezası kesildi.