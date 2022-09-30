İstanbul’da ’Huzur’ uygulaması

18 ARAÇ MEN EDİLDİ

884 umuma açık yer denetlenirken, 6 İşyerine idari işlem yapıldı. 29 Yabancı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken 27 bin Araç ve bin 436 motosiklet kontrol edildi. Bin 95 Araç ve motosiklet ile 46 sürücüye işlem yapıldı. 18 araç trafikten men edilirken toplamda 203 bin 505 lira trafik cezası kesildi.