İstanbul’da ’Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde helikopter destekli " Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya Polis Özel Harekat, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.
Uygulamada sonucunda 188 bin 689 Şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Çeşitli Suçlardan Aranan 551 Şahıs ile 249 yoklama kaçağı yakalanırken, 466 şahıs gözaltına alındı. 63 Adet Ruhsatsız Tabanca/Tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca ve 328 fişek ele geçirildi. Bin 468 Gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 104 Adet Uyuşturucu Hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 5 bin 995 lira para ele geçirildi.
18 ARAÇ MEN EDİLDİ
884 umuma açık yer denetlenirken, 6 İşyerine idari işlem yapıldı. 29 Yabancı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken 27 bin Araç ve bin 436 motosiklet kontrol edildi. Bin 95 Araç ve motosiklet ile 46 sürücüye işlem yapıldı. 18 araç trafikten men edilirken toplamda 203 bin 505 lira trafik cezası kesildi.