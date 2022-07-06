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Giriş Tarihi: 6.7.2022 21:04

İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı

AA
İstanbul’da huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Ekipler, Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasında araçları durdurup kontrol etti. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetim sırasında yanında ehliyeti bulunmayan bir sürücüye 477 lira para cezası kesildi.

Bir motosiklet sürücüsüne de arkasında oturan yolcunun kaskı olmaması nedeniyle 196 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
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