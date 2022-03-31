İstanbul’da İBB’nin ağaç katliamı sürüyor

İBB, ağaç katliamına devam ediyor. Dolmabahçe'de 112 tarihi çınar ağacını kesen İBB, şimdi de Zeytinburnu Merkez Efendi'deki parkta bulunan onlarca ağacı kökünden kesti. İBB, konuyla ilgili olarak yine alışıldık bir bahaneye sığındı. Kesilen ağaçlara bırakılan notlarda "Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır" denildi. Bölgede oturan vatandaşlar, yazın gölgelerine sığınarak piknik yaptıkları ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.