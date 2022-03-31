Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da İBB’nin ağaç katliamı sürüyor
Giriş Tarihi: 1.4.2022

İstanbul’da İBB’nin ağaç katliamı sürüyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
İstanbul’da İBB’nin ağaç katliamı sürüyor
İBB, ağaç katliamına devam ediyor. Dolmabahçe'de 112 tarihi çınar ağacını kesen İBB, şimdi de Zeytinburnu Merkez Efendi'deki parkta bulunan onlarca ağacı kökünden kesti. İBB, konuyla ilgili olarak yine alışıldık bir bahaneye sığındı. Kesilen ağaçlara bırakılan notlarda "Bu ağaç turunçgil uzun antenli teke böceği ile bulaşık olduğu ve diğer ağaçlara da bulaştırmaması için alandan uzaklaştırılmıştır" denildi. Bölgede oturan vatandaşlar, yazın gölgelerine sığınarak piknik yaptıkları ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı
İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı! Tokat Havalimanı'nda bir aylık rezervasyonlar doldu
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü! İşte ele alınan konular
Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
Son dakika: Seçim Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Son dakika: Galatasaray'da yeni başkan adayı! Eşref Hamamcıoğlu resmen açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da İBB’nin ağaç katliamı sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA