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Giriş Tarihi: 26.1.2022 00:28 Son Güncelleme: 26.1.2022 00:40

İstanbul'da İETT çilesi! Araçların ekranları 'iptal' yazısıyla doldu

İHA
İstanbul’da İETT çilesi! Araçların ekranları ’iptal’ yazısıyla doldu

İstanbul, yapılan tüm uyarılara rağmen kara hazırlıksız yakalanırken, dün metrobüs ve otobüs seferlerinde ciddi aksamalar yaşanmıştı. Benzer görüntüler bugün de yaşandı. Dünkü gibi yağışın olmamasına rağmen bazı İETT otobüsler yolda kaldı. İETT bilgilendirme ekranlarında ise birçok seferin iptal edildiği görüldü.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da etkili oldu. Dün yağışlar şiddetini artırırken, İstanbul kara teslim oldu. Kentin birçok noktasında ulaşım dururken, metrobüs ve otobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Ulaşımdaki aksamalar nedeniyle binlerce vatandaş evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

OTOBÜSLER YOLDA KALDI

Meteoroloji uzmanları bugün için de uyarılarda bulunurken, İstanbul'da benzer sıkıntılar yaşandı. Beklendiği gibi şiddetli kar yağışı olmasa da birçok İETT otobüsü yolda kaldı.

BİRÇOK İETT SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Uyarılar sonrası dışarıya özel araçları ile çıkmayan vatandaşlar İETT'deki aksamalar nedeniyle mağdur oldu. Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren bilgilendirme ekranlarında birçok otobüsün iptal edildiği dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.

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İstanbul'da İETT çilesi! Araçların ekranları 'iptal' yazısıyla doldu
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