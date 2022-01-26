İstanbul’da İETT çilesi! Araçların ekranları ’iptal’ yazısıyla doldu

Ulaşımdaki aksamalar nedeniyle binlerce vatandaş evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
OTOBÜSLER YOLDA KALDI
Meteoroloji uzmanları bugün için de uyarılarda bulunurken, İstanbul'da benzer sıkıntılar yaşandı. Beklendiği gibi şiddetli kar yağışı olmasa da birçok İETT otobüsü yolda kaldı.
BİRÇOK İETT SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Uyarılar sonrası dışarıya özel araçları ile çıkmayan vatandaşlar İETT'deki aksamalar nedeniyle mağdur oldu. Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren bilgilendirme ekranlarında birçok otobüsün iptal edildiği dikkatlerden kaçmadı.