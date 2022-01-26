İstanbul’da İETT çilesi! Araçların ekranları ’iptal’ yazısıyla doldu

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da etkili oldu. Dün yağışlar şiddetini artırırken, İstanbul kara teslim oldu. Kentin birçok noktasında ulaşım dururken, metrobüs ve otobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.