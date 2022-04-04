İstanbul’da İETT dehşeti: Baktım fren tutmuyor!

'BÜTÜN ARAÇLARA ÇARPIYOR'

Park halindeki siyah lüks minibüsü kullanılamaz hale gelen Gökhan Gümüş, "Benim aracım park halindeydi. Ben evdeydim. Otobüs de bildiğim kadarıyla yukarıdan gelmiş. Önce benim aracıma mı çarptı bilmiyorum. Bütün araçlara çarpıyor. Bir ay önce de kaza olmuştu" dedi.

Freni patlayan İETT otobüsünün şoförü Halis Usar, "Orada bekliyordum. Beş dakika durdum. Saatim geldi. İnerken baktım fren tutmuyor. Geldim araçlara çarptım. Fren tutmadı. Otobüs boştu. Duraktan yolcu alacaktım. Hareket ettim, yolcu alacaktım. Hareket eder etmez araçlara çarptım" diye konuştu.