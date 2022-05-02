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Giriş Tarihi: 2.5.2022 11:10 Son Güncelleme: 2.5.2022 11:25

İstanbul'da İETT otobüsü araziye uçtu: Ekinlerim zarar gördü!

DHA
İstanbul’da İETT otobüsü araziye uçtu: Ekinlerim zarar gördü!

İstanbul Sultangazi'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, ekinleri zarar gören kadın, "3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" diyerek isyan etti...

Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı.

Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu | Video

Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol kenarındaki araziye çevirdi.

Otobüs hızla araziye doğru uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti. Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler. 8 senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.

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İstanbul'da İETT otobüsü araziye uçtu: Ekinlerim zarar gördü!
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