İstanbul’da İETT otobüsünde ’karekod’ kavgası! Küçük kız hüngür hüngür ağladı: ’Kabadayılık yapmasaydı’

'KEŞKE KABADAYILIK YAPMASAYDI'

Olayla ilgili konuşan İETT otobüsü şoförü Nurettin Akyol, "Topkapı'dan Seyrantepe yönüne doğru geliyordum. Karı-koca telefonuyla karedkodu okutmaya çalıştılar. Yanlarında da 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. 'Uygulama bozuk açılmıyor' dediler. Ben de 'İçeriden rica edin birine akbilinizi bastırın' dedim. Bana 'Bizim paramız var, niye içeriye minnet edelim ki' dedi. Neyse Çeliktepe'ye kadar çıktık. İnecek yolcularımızı indirdik o sırada yanımdaydı, orta kapıyı geçti oradan arka kapıya geçti ve indi. O sırada hareket ediyordum. Bunu görünce 'Kardeşim neden kart basmadın' dedim. Koşarak arabanın içine girdi ben de ayağa kalktım ne oluyor vuracak mı diye. Sonra yolcular onu aşağıya indirdi. Dışarıda kabadayılık yaptı, bağırdı çağırdı. Ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Kendince bana vurmaya bir şeyler yapmaya çalıştı. Telefonu eline alıp video çekti. Kendi haksız durumunu haklı çıkartıp beni de haksız duruma düşürmeye çalıştı. Aracın iç kameralarında hepsi var. Bu çok üzücü bir olay, hiç hoş birşey olmadı. Keşke kartını basıp içeride düzgün şekilde otursaydı, kabadayılık yapmasaydı. Kendisi 'Kaptan kartımız yok biniyoruz ama hakkını helal et' diyebilirdi. Öyle bir söylemi de yoktu. Kartını bas dedim rica ettim basmadı. Araç içindeki yolcular da 'Boşver' deyince biz de direksiyon başına geçip işimize gücümüze baktık" diye konuştu.