İstanbul’da İETT otobüsünde yangın paniği!

Yangın kısa sürede söndürülürken olay yerine kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti. Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



Otobüs sürücüsü Mustafa Gemici, "Hareket halindeyken birden motor alev aldı. Arkada dumanı görür görmez hemen söndürdük. Aşağı indim hemen yangın tüpüyle müdahale ettim. Sağ olsunlar etraftan gelen insanlar da bize yardım ettiler. Sonra itfaiyeye haber verdim. Gelene kadar söndü. Yolcuları hemen indirdim emniyetli bir şekilde" dedi.