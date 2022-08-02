Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da İETT otobüsünün motoru yandı
Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:35

İstanbul’da İETT otobüsünün motoru yandı

Arnavutköy’de seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesinin ardından söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

İHA
İstanbul’da İETT otobüsünün motoru yandı
Arnavutköy Sabah saatlerinde Fenertepe durağında motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü, otobüsteki yolcu ve şoförün yangın tüpü ile müdahalesi sonucunda söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan yolcular o esnada oradan geçen vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeyi verdi! Vatandaşımız kira öder gibi ev sahibi olacak
Cumhurbaşkanı'ndan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ile ilgili önemli açıklama! 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak?
KPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM tarih verdi! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır, erken açıklanır mı?
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: "İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik"
Kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi, yeni düzenleme nasıl olacak? İşte Kabine sonrası öne çıkan başlıklar...
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS lisans sınavı sonuçları erken açıklanır mı?
Tahıl koridorunun ilk gemisi bugün İstanbul Boğazı’nda
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI || Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Son dakika | MİT'ten kritik isme nokta atış: Suriye'de YPG/PKK'ya ağır darbe
KPSS ARICILIK SORUSU YANITI: 2022 KPSS Lisans sınavında çıkan “Arıcılık hangi bölgede yaygındır?” sorusunun cevabı nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da İETT otobüsünün motoru yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA