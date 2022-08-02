İstanbul’da İETT otobüsünün motoru yandı

Arnavutköy Sabah saatlerinde Fenertepe durağında motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü, otobüsteki yolcu ve şoförün yangın tüpü ile müdahalesi sonucunda söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan yolcular o esnada oradan geçen vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi.